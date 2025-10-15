Conoce cuáles son las próximas fechas claves determinadas por el Ministerio de Educación.

Este miércoles 15 de octubre se revelaron los resultados del Sistema de Admisión Escolar 2026 correspondiente al periodo principal de postulaciones de los estudiantes a colegios municipales y particular subvencionados.

Este sistema abarca desde prekínder hasta cuarto medio, y todo el proceso se realiza de forma online a través de una plataforma administrada por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Admisión Escolar 2026: revisa aquí los resultados y qué hacer si no quedaste seleccionado

Revisa a continuación cómo consultar los resultados en línea y cuáles son las próximas fechas clave determinadas por el Ministerio de Educación.

Según informó el Mineduc, al verificar la información en ESTE LINK cada apoderado deberá optar entre tres opciones:

Aceptar.

Aceptar pero activar la lista de espera para intentar acceder a un establecimiento que esté entre las preferencias. Si la lista no corre se mantiene el establecimiento asignado.

Rechazar la asignación. El alumno quedará sin establecimiento y se deberá volver a postular el Periodo Complementario de noviembre.

De esta forma, las próximas fechas clave del proceso de Admisión Escolar son: