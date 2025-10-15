Este miércoles 15 de octubre se revelaron los resultados del Sistema de Admisión Escolar 2026 correspondiente al periodo principal de postulaciones de los estudiantes a colegios municipales y particular subvencionados.
Este sistema abarca desde prekínder hasta cuarto medio, y todo el proceso se realiza de forma online a través de una plataforma administrada por el Ministerio de Educación (Mineduc).
Admisión Escolar 2026: revisa aquí los resultados y qué hacer si no quedaste seleccionado
Revisa a continuación cómo consultar los resultados en línea y cuáles son las próximas fechas clave determinadas por el Ministerio de Educación.
Según informó el Mineduc, al verificar la información en ESTE LINK cada apoderado deberá optar entre tres opciones:
- Aceptar.
- Aceptar pero activar la lista de espera para intentar acceder a un establecimiento que esté entre las preferencias. Si la lista no corre se mantiene el establecimiento asignado.
- Rechazar la asignación. El alumno quedará sin establecimiento y se deberá volver a postular el Periodo Complementario de noviembre.
De esta forma, las próximas fechas clave del proceso de Admisión Escolar son:
- 29 y 30 de octubre: publicación de listas de espera.
- 12 al 19 de noviembre: periodo complementario de postulación.
- 2 de diciembre: resultados del periodo complementario.
- 9 al 23 de diciembre: matrículas en establecimientos de Arica a Los Lagos.
- 9 al 30 de diciembre: matrículas en establecimientos de Aysén y Magallanes