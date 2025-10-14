Secciones
Cuándo es el Día del Profesor en Chile y por qué se celebra

En este día, es habitual que las comunidades educativas realicen actos y homenajes para agradecer a los profesores.

Gabriela Romo

El Día del Profesor en Chile es una jornada dedicada a reconocer y valorar la labor de los docentes en la formación de las nuevas generaciones.

Esta fecha fue establecida oficialmente en 1977, en conmemoración de la fundación del Colegio de Profesores de Chile.

Anteriormente, la celebración tenía lugar el 11 de septiembre, en honor a la creación del Ministerio de Educación en 1927, pero se modificó para destacar más directamente el rol del gremio docente.

En 1975, el gobierno modificó el nombre a Día del Profesor y lo trasladó al 10 de diciembre, en honor al día en que Gabriela Mistral fue galardonada con el Premio Nobel en 1945. No obstante, más adelante se estableció como fecha definitiva el 16 de octubre, en coincidencia con la creación del Colegio de Profesores de Chile.

Debido a lo anterior, durante este día, en las escuelas, liceos y universidades del país, es común que los estudiantes y comunidades educativas organicen actos, homenajes y diversas muestras de aprecio hacia sus profesores.

De acuerdo con el Decreto Ley N.º 1938, el Día del Profesor se conmemora cada 16 de octubre.

Por ello, este jueves 16 será la ocasión para rendir homenaje a los docentes a lo largo de todo el país.

