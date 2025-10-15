La interrupción del servicio se realizará en distintos horarios dependiendo del sector, por lo que se recomienda a los vecinos prepararse con anticipación y tomar las medidas necesarias

Este miércoles 15 de octubre se realizará un corte de agua potable en algunas comunas de la ciudad de Santiago, según informó Aguas Andinas en su sitio web oficial.

La interrupción se debe a trabajos programados por la compañía, los cuales requerirán suspender el servicio durante varias horas.

De acuerdo a la compañía, en la Región Metropolitana, el corte de agua afectará a cinco comunas son Quilicura, Lo Barnechea, Pudahuel, La Pintana y Peñaflor.

Asimismo, la interrupción del servicio se realizará en distintos horarios dependiendo del sector, por lo que se recomienda a los vecinos prepararse con anticipación y tomar las medidas necesarias.

MAPAS – Corte de agua programado afectará a cinco comunas de Santiago durante ocho horas

Quilicura: Por ampliación de redes, entre las 15:00 y 23:00 horas.

Lo Barnechea: Por conexión nuevas urbanizaciones, entre las 15:00 y 23:00 horas.

Pudahuel: Por cambio de válvula, entre las 13:00 y 21:00 horas.

La Pintana: Por conexión de redes, entre las 15:30 y 21:30 horas.

Peñaflor: Por cambio de válvula, entre las 15.30 y 21:30 horas.

Estos cortes en el suministro de agua se llevan a cabo con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se entrega a los usuarios. Un caso concreto ocurrió en junio de este año, cuando seis comunas de la Región Metropolitana se vieron afectadas por un corte debido a los trabajos relacionados con la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago.