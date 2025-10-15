Revisa la variación de los precios de los combustibles desde este jueves 16 de octubre

De acuerdo con lo informado por la ENAP, entre los combustibles la parafina tendrá una fuerte baja en su precio.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe semanal con los nuevos precios de los combustibles en Chile, los cuales entrarán en vigencia este jueves 16 de octubre de 2025.

La compañía destacó la influencia de herramientas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Además de ratificar que no tiene la facultad de fijar ni regular los precios de los combustibles en Chile, ya que esa función recae en las distribuidoras del rubro, ENAP detalló la variaciones que registrarán el kerosene (parafina), las bencinas, diésel y GLP vehicular.

Variación de los precios de los combustibles según ENAP

De acuerdo con lo informado por la ENAP, la parafina presentará una fuerte baja a partir de este jueves 16 de octubre.

En concreto, las variaciones del valor de los combustibles informados por la ENAP son los siguientes:

Bencina de 93 octanos: $0,0 por litro.

Bencina de 97 octanos: $0,0 por litro.

Kerosene (parafina): -$20,0 por litro.

Diésel: $0,0 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro

Cabe recordar que el pasado miércoles 8 de octubre se anunció una variación en el precio de las bencinas de 93 y 97 octanos, pues dichos combustibles tienen modificaciones en sus precios cada tres semanas.

De esta forma, las bencinas tendrán una nueva variación en sus precios el próximo jueves 30 de octubre.