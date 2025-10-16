Entre los galardonados, sobresalió Nontay Gran Pisco Envejecido, que fue el único destilado chileno en obtener la Gran Medalla de Oro, además de ser nombrado Pisco Revelación de Chile.

Once piscos chilenos fueron reconocidos en la 27ª edición del certamen internacional Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2025, destacando el alto nivel de la producción nacional de este destilado.

Este concurso es considerado uno de los más prestigiosos del mundo y este año participaron 2.598 productos provenientes de 70 países, incluido Chile.

La edición de este año se realizó en Jalisco, México, donde un jurado compuesto por 140 expertos de 45 nacionalidades evaluó a ciegas cada muestra para seleccionar a los mejores.

El resultado fue una destacada participación chilena, con once piscos premiados, consolidando el prestigio de este producto nacional a nivel internacional.

Entre los galardonados, sobresalió Nontay Gran Pisco Envejecido, que fue el único destilado chileno en obtener la Gran Medalla de Oro, además de ser nombrado Pisco Revelación de Chile.

Reconocimiento mundial: estos son los 11 piscos chilenos galardonados internacionalmente

Pisco Revelación de Chile

Pisco Nontay Gran Pisco Envejecido: $32.172.

Medalla de Oro

Pisco Nontay Reservado 40° 2024: $21.990.

Pisco Bou Legado Reservado 40° Guardado en Roble: $20.990.

Pisco Bauzá Aniversario: $12.990.

Medalla de Plata