Maipú, Providencia, Recoleta y La Florida son algunas de las comunas que estarán sin el suministro eléctrico.

La empresa Enel informó que este viernes 17 de octubre se realizará un nuevo corte de luz programado en al menos 11 comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la compañía, la interrupción del servicio se extenderá por un mínimo de siete horas en algunos sectores.

A través de su sitio web, Enel explicó que estos cortes son planificados y avisados con anticipación, con el fin de que los usuarios puedan organizarse con tiempo.

Si quieres saber si tu hogar será uno de los afectados, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel, disponible en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información detallada.

Además, si el corte de energía afecta a personas electrodependientes, puedes solicitar ayuda a través de los siguientes números telefónicos: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Corte de luz para este viernes en Santiago: conoce las comunas afectadas y los horarios

Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Recoleta: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Pudahuel: desde las 9:30 a las 15:30 horas

La Reina: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Ñuñoa: desde las 22:00 a las 06:00 horas del viernes 18

Providencia: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Providencia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Macul: desde las 10:00 a las 16:00 horas

San Miguel: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:30 a las 17:30 horas