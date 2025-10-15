La suspensión del servicio tendrá una duración de al menos siete horas.

Enel Distribución informó que este miércoles 15 de octubre se llevarán a cabo cortes de luz programados en distintas comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la empresa, estas interrupciones en el suministro eléctrico se deben a labores de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, trabajos que podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

La compañía aseguró que este aviso se entregó con anticipación, con el fin de que los vecinos puedan tomar las precauciones necesarias y reducir el impacto de la suspensión del servicio.

En total, serán seis las comunas afectadas por estos cortes programados, las que están detalladas en el sitio web oficial de Enel.

Si quieres saber si tu hogar está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por la empresa HACIENDO CLIC AQUÍ.

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, es posible solicitar apoyo comunicándose a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Confirman cortes de luz para este miércoles: revisa las comunas afectadas

Conchalí: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Recoleta: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Reina: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 18:00 horas

Cerrillos: desde las 11:30 a las 12:30 horas

La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas