Consejos para evitar un golpe de calor: se esperan hasta 37° durante el fin de semana

Un golpe de calor es especialmente peligroso para los niños pequeños y los adultos mayores, pero reviste riesgos en todas las edades.

Juan Pablo Ernst

La Dirección Meteorológica de Chile subió sus estimaciones sobre las temperaturas máximas que podrían presentarse este fin de semana en la zona central del país, y apuntó que en algunas áreas los termómetros podrían marcar hasta 37°, por lo que resulta muy útil saber cómo evitar un golpe de calor.

Las más altas temperaturas se registrarían en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins.

De acuerdo con lo informado por la DMC, el aumento del calor se debe a una dorsal en altura y se registrará desde la mañana de este sábado 18 de octubre.

Causas y riesgos

El golpe de calor es una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo. Esto suele suceder debido a la exposición a altas temperaturas o a la actividad física prolongada en altas temperaturas”, explica la Clínica Mayo.

Entre las causas, además de las altas temperaturas, se incluyen hacer una actividad extenuante, usar ropa gruesa, consumir alcohol y deshidratarse.

Entre los factores de riesgo, en tanto, están la edad -tanto niños pequeños o adultos mayores-, realizar esfuerzo en un clima caluroso, exposición repentina al calor, algunos medicamentos relacionados con la presión y también algunas enfermedades.

Consejos para evitar un golpe de calor

Según el tiempo que dure la temperatura corporal alta, “el golpe de calor puede producir una serie de complicaciones”, apunta la Clínica Mayo. Las más graves incluyen desde daño a órganos vitales hasta la muerte.

La clínica estadounidense reveló varias formas de prevenir el golpe de calor que pueden ayudar a evitar las complicaciones que genera.

Entre ellas, mencionó:

  • Usar ropa liviana y holgada.
  • Protegerse con bloquerador contra las quemaduras por el sol.
  • Beber mucho líquido.
  • Tener cuidado con determinados medicamentos.
  • Nunca dejar a nadie en un automóvil estacionado.
  • Tomarse las cosas con calma durante los momentos más calurosos del día.
  • Limitar el tiempo que pasas trabajando o haciendo ejercicio.

