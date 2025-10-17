Meteorología prevé altas temperaturas este fin de semana: calor llegaría hasta los 35 grados

Las zonas en las que se registrará mayor calor durante el fin de semana será en las regiones de Coquimbo y Valparaíso

El calor llegaría hasta los 35 grados en algunas áreas de la zona central del país durante este fin de semana, de acuerdo con lo adelantado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según el reporte de la entidad, las altas temperaturas se registrarán en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins.

El aumento del calor se debe a una dorsal en altura y se registrará entre la mañana y la tarde de este sábado 18 de octubre.

Las zonas que tendrán más calor el fin de semana

Al detallar las zonas en las que se registrará mayor calor durante el fin de semana, la DMC precisó que se dará en la cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

Añadió que en el caso de las otras dos regiones, el aumento del calor se registrará en la cordillera de la costa, valle y precordillera.

En concreto, en la cordillera de la costa de la Región de Coquimbo se esperan entre 30°C y 32°C, y en la precordillera y valles precordilleranos, entre 32°C y 34°C.

Por su parte, en la Región de Valparaíso, específicamente en la cordillera de la costa, se registrarán entre 31°C y 33°C, mientras que en la precordillera y valles precordilleranos las máximas oscilarán entre los 33°C y 35°C.

Respecto de la Región Metropolitana, en la cordillera de la costa los registros serán de entre 31°C y 33°C, en tanto que en el valle se espera que sean entre 32° y 34°C, mientras que en la precordillera, entre 33°C y 35°C.

En la región de O’Higgins, las máximas en la cordillera de la costa serán de 31°C a 33°C; en valle, 31°C a 33°C; en precordillera, entre 32°C y 34°C.