Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Buen Dato

Meteorología prevé altas temperaturas este fin de semana: calor llegaría hasta los 35 grados

Las zonas en las que se registrará mayor calor durante el fin de semana será en las regiones de Coquimbo y Valparaíso

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El calor llegaría hasta los 35 grados en algunas áreas de la zona central del país durante este fin de semana, de acuerdo con lo adelantado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según el reporte de la entidad, las altas temperaturas se registrarán en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins.

El aumento del calor se debe a una dorsal en altura y se registrará entre la mañana y la tarde de este sábado 18 de octubre.

Las zonas que tendrán más calor el fin de semana

Al detallar las zonas en las que se registrará mayor calor durante el fin de semana, la DMC precisó que se dará en la cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

Añadió que en el caso de las otras dos regiones, el aumento del calor se registrará en la cordillera de la costa, valle y precordillera.

En concreto, en la cordillera de la costa de la Región de Coquimbo se esperan entre 30°C y 32°C, y en la precordillera y valles precordilleranos, entre 32°C y 34°C.

Por su parte, en la Región de Valparaíso, específicamente en la cordillera de la costa, se registrarán entre 31°C y 33°C, mientras que en la precordillera y valles precordilleranos las máximas oscilarán entre los 33°C y 35°C.

Respecto de la Región Metropolitana, en la cordillera de la costa los registros serán de entre 31°C y 33°C, en tanto que en el valle se espera que sean entre 32° y 34°C, mientras que en la precordillera, entre 33°C y 35°C.

En la región de O’Higgins, las máximas en la cordillera de la costa serán de 31°C a 33°C; en valle, 31°C a 33°C; en precordillera, entre 32°C y 34°C.

Notas relacionadas

Pablo Piñera Echeñique:
Política

Pablo Piñera Echeñique: "Mucha gente de la Concertación votará por Evelyn Matthei... Pero no se atreven a decirlo"

Hace tiempo que no da entrevistas este economista, ex DC, viudo de la Concertación y hoy jugado —junto con todo el clan Piñera Morel— por la candidatura de la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. “Hay quienes auguran que habrá un nuevo estallido si gana la derecha... ¡Eso es inaceptable, un chantaje social!”, reclama. Aunque añade: “De todas formas, sería más fácil gobernar para Matthei que para Kast”. También se refiere a la muerte de sus hermanos Miguel y Sebastián. “Ha sido duro... Se les echa mucho de menos; ambos tenían una fuerte presencia y eran una fuente de alegría para la familia”.

Lenka Carvallo Giadrosic
Max Luksic: ni orgullo ni prejuicios
Política

Max Luksic: ni orgullo ni prejuicios

Estudió en Estados Unidos y Suiza, trabajó como mesero en China, fue director ejecutivo de Canal 13 y hoy es alcalde de Huechuraba. Max Luksic -hijo de Andrónico- habla aquí sobre su historia personal, su familia y las razones que lo llevaron a cambiar los negocios por el servicio público. "La política es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los políticos", dice.

Ximena Urrejola
Claves para atraer el capital humano
Opinión

Claves para atraer el capital humano

El Nobel de Economía Paul Romer dice que contamos con una ventaja comparativa para atraer talento: las condiciones naturales de nuestro país. Pero no es suficiente. Si aspiramos a ser un polo de atracción de talentos, tenemos que preocupamos de cinco variables clave: seguridad, salud, educación, calidad de las ciudades e impuestos personales.

Foto del Columnista Francisco Pérez Mackenna Francisco Pérez Mackenna
Dos visiones de la IA
Opinión

Dos visiones de la IA

Kurzweil y Yudkowsky comparten una creencia peligrosa: que la tecnología avanza por un camino preestablecido que los humanos no podemos alterar. Kurzweil observa una ola rumbo a la inmortalidad. Yudkowsky advierte un tsunami con destino a la extinción.

Foto del Columnista Pablo Halpern Pablo Halpern