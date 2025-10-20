Denuncias por discriminación en colegios se cuadruplican: revisa las comunas con más casos

La mayoría de los reclamos están relacionados con necesidades educativas especiales, como discapacidades físicas o intelectuales.

La Superintendencia de Educación informó que el aumento de la violencia escolar en el país viene acompañado de un crecimiento sostenido en las denuncias por discriminación presentadas ante el Ministerio de Educación (Mineduc), las cuales se han multiplicado por cuatro desde 2019.

Según consignó El Mercurio, hasta el tercer trimestre de 2025, se han registrado 1.842 denuncias por algún tipo de exclusión, una cifra que supera ampliamente los reclamos ingresados en el mismo periodo de años anteriores donde se contabilizaron 1.278 en 2024, 1.086 en 2023, 764 en 2022 y 456 en 2019.

Las regiones que concentran la mayor cantidad de denuncias por discriminación son la Metropolitana, con 693 casos, seguida de Valparaíso con 261, y Los Lagos con 131.

Por otro lado, la Superintendencia de Educación señaló que, hasta el tercer trimestre de 2025, la mayoría de los reclamos están relacionados con necesidades educativas especiales, como discapacidades físicas o intelectuales, acumulando 849 denuncias.

En contraste, las denuncias por discriminación asociada a nacionalidad u origen racial fueron significativamente menores, con apenas 24 casos reportados en el mismo periodo.

Según los canales de comunicación del Mineduc, para denunciar discriminación en un colegio, se debe acudir primero a la Superintendencia de Educación, presentando el reclamo en línea o presencialmente en sus oficinas regionales, o a través de la línea telefónica 600 600 26 26.

Si la discriminación constituye un delito, debe presentar una denuncia ante Carabineros, la Policía de Investigaciones, o el Ministerio Público. También puede intentar una acción dentro del colegio, como presentar un reclamo en el libro de reclamaciones físico o virtual.