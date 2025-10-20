La empresa informó que el servicio eléctrico será interrumpido por al menos siete horas debido a trabajos programados.

Enel anunció un nuevo corte de luz para este lunes 20 de octubre en siete comunas de la Región Metropolitana.

La empresa informó que el servicio eléctrico será interrumpido por trabajos programados en distintos sectores de la RM, con una duración estimada de al menos siete horas en algunas zonas.

A través de su sitio web, la compañía explicó que estos cortes son informados previamente con el fin de que los usuarios puedan tomar las precauciones necesarias y organizar sus actividades con anticipación.

Si deseas verificar si tu vivienda se verá afectada por estas interrupciones, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel EN ESTE LINK. Allí encontrarás toda la información detallada.

Además, en caso de que los cortes impacten a personas electrodependientes, la empresa recomienda contactar a sus líneas de atención para solicitar asistencia especializada. Los números disponibles son: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel anuncia corte de luz en seis comunas de la RM: revisa los horarios y sectores afectados

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

San Joaquín: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.