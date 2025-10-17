Error en cuentas de luz: biministro García aclara que única compensación para la población será la rebaja de tarifa

Por su parte, Jeannette Jara y Evelyn Matthei protagonizaron un intercambio de opiniones respecto a si las eléctricas estaban al tanto del sobrepago.

Alvaro García, biministro de Economía y Energía, se refirió a la polémica generada por el error de cálculo en las cuentas de la luz de la población, apuntando que la única compensación que recibirán los afectados será una rebaja en la tarifa, a partir de enero de 2026.

En entrevista con T13 Radio, el secretario de Estado precisó que la compensación será una baja del 2% en las boletas, “para compensar el exceso cobrado en el periodo anterior“, apuntando que si bien están analizando otras alternativas, “esta es la más evidente y la que ya se inició”.

Junto con ello, Alvaro García expresó que sería improbable que las empresas eléctricas no se hubieran dado cuenta de este sobrepago en las cuentas de la luz, ya que “cuando se hizo el informe con la metodología equivocada que estimaba dos veces el IPC, las empresas lo revisaron y no señalaron ningún problema”.

Esta postura fue defendida por Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, que indicó que las compañías se mantuvieron en silencio ante este hecho.

“Eso también desafecta el sentido de la moralidad del cumplimiento de las normas y de la igualdad de la ley. Así que yo haría un llamado a las compañías eléctricas que ojalá se pronuncien en el más breve plazo y nos digan cuánto van a devolver lo que cobraron de más durante siete años“, aseveró Jara.

Pero sus palabras encontraron respuesta en Evelyn Matthei: “Perdón, pero pagaron, recibieron de más, porque el Estado hizo muy mal su trabajo. O sea, ¿ahora le quieren echar la culpa a la compañía eléctrica? ¿La culpa ahora es de las compañías? Perdón, la culpa es de alguien que hizo un pésimo cálculo”.

Sin embargo, Jara encontró un impensado aliado en Harold Mayne-Nicholls, quien agregó que “no puedo creer que la empresa no hayan sabido que estábamos pagando más de lo que tenemos que pagar (…) Y se quedaron callados. ¿Se hubieran quedado callados si estuviéramos pagando menos? No, señores, habrían ido reclamando”.