FOTOS – Estos son los siete modelos de autos Ford que tiene alerta de seguridad por fallas en su fabricación

Según informó Ford Motor Company Chile SpA, el problema detectado está relacionado con un posible fallo en la imagen de la cámara trasera al poner el vehículo en reversa.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad relacionada con siete modelos de autos de la marca Ford, advirtiendo que la falla detectada podría representar un riesgo para las personas.

Según recodó la entidad fiscalizadora, esta advertencia se suma a la realizada el pasado miércoles, cuando el organismo alertó sobre un posible defecto en los asientos de la segunda fila de más de 300 unidades del modelo Explorer.

Junto a ello, el Sernac indicó que las fallas afectan a unas 724 unidades, comercializadas en Chile entre abril de 2019 y abril de 2025.

Modelos de autos Ford que tiene alerta de seguridad por falla

Explorer

Edge

B ronco

Escape

F-150

Expedition

Mustang.

Este desperfecto “podría provocar una imagen de la vista de la cámara trasera en blanco intermitente al conducir en reversa o que la misma permanezca en la pantalla después de finalizar la conducción en reversa”.

“Podría ocasionar una representación inexacta de dónde se encuentra el vehículo con respecto a su entorno, lo que en casos extremos, podría aumentar el riesgo de un accidente“, agregaron.

Para revisar si tu vehículo es del grupo anteriormente señalado puedes ingresar a ESTE LINK.

Vehículos con alerta Sernac