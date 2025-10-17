Secciones
Sernac revela brechas de 200% en el valor de pastillas anticonceptivas: revisa cuáles son las más caras

La investigación examinó 1.698 precios recopilados desde 30 sitios web de farmacias, tanto de grandes cadenas como independientes.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer el Informe Estudio de Caracterización del Mercado de Pastillas Anticonceptivas 2025 donde detectó diferencias de precios de hasta 200%.

La investigación, realizada entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre de 2025, examinó 1.698 precios recopilados desde 30 sitios web de farmacias, tanto de grandes cadenas como independientes.

Del total de medicamentos analizados, el 62,1% corresponde a anticonceptivos bioequivalentes (1.054 unidades), lo que refleja una oferta significativa de este tipo de productos en el mercado.

En tanto, los referentes o de marca representaron un 16% (271 unidades) y los sustitutos un 22% (373 unidades).

La presentación más común fue la de 21 comprimidos activos + 7 de placebo (37,2%), seguida por “21 comprimidos activos” (26,6%) y “24 activos + 4 de placebo” (21,8%).

Sernac revela brechas de 200% en el valor de pastillas anticonceptivas

De acuerdo al informe del Sernac, se identificaron los siguientes valores:

  • Jolian tiene un precio de $10.795.
  • Yaz alcanza los $24.972.
  • Juliette se comercializa a $9.990.
  • Belara llega a los $29.970.

“Con todos estos antecedentes sobre la mesa, se demuestra la necesidad de avanzar hacia un mercado más transparente, equitativo y justo en anticonceptivos orales, fortaleciendo la fiscalización, ampliando la cobertura de políticas como la Ley Cenabast y promoviendo información clara y accesible para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos”, señaló Sernac.

