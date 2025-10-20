Secciones
Ya están abiertas las postulaciones a las salas cuna y jardines infantiles públicos para 2026

La vicepresidenta ejecutiva de Junji, Daniela Triviño Millar, hizo un llamado a las familias del país a participar en el proceso 2026, destacando las mejoras implementadas.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

La Educación Parvularia Pública dio inicio al proceso de postulación a las salas cuna y jardines infantiles para el año 2026. El proceso, que se hace directamente a través de las páginas web de Junji e Integra, se encontrará abierta entre el 20 de octubre y el 5 de diciembre.

“Las guaguas, niñas y niños que asisten a la educación parvularia son protagonistas de experiencias educativas claves para su vida, fortaleciendo aprendizajes, vínculos significativos y su autonomía progresiva. Invitamos a las familias a postular a las salas cuna y jardines infantiles públicos, donde encontrarán espacios educativos y equipos especializados para potenciar el desarrollo de las niñas y niños, promoviendo además y transversalmente la inclusión, el respeto por la diversidad y el desarrollo de habilidades socioemocionales”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Junji, Daniela Triviño Millar, hizo un llamado a las familias del país a participar en el proceso 2026, destacando las mejoras implementadas. “Invito a todas las familias de Chile a que sean parte del proceso de inscripción y matrícula de los jardines infantiles. Contamos con una plataforma más moderna, que permitirá acceder a toda la información necesaria para tomar una decisión informada. Les esperamos con los brazos abiertos para ser parte de este proceso”, señaló.

Para realizar la postulación a salas cuna y jardines infantiles para 2026, se debe postular en línea a través de las plataformas web de Junji o Integra. Esto para los establecimientos tanto de administración directa, como Vía Transferencia de Fondos (VTF) y VTF de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Fechas clave del proceso de postulación 2026

  • Postulaciones: 20 de octubre al 5 de diciembre de 2025.
  • Publicación de resultados: 19 de diciembre de 2025.
  • Período de matrícula: 23 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026.

