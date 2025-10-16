Revisa con tu RUT si accediste a beneficios estudiantiles para la educación superior.

Este jueves 16 de octubre se dieron a conocer los resultados finales de la apelación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2025, una herramienta fundamental para acceder a beneficios que ayudan a financiar la educación superior.

Esta entrega corresponde a la última publicación de resultados para quienes postularon inicialmente o renovaron beneficios como la gratuidad, diversas becas y el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).

Además, incluye las respuestas a solicitudes de reincorporación para estudiantes que estuvieron suspendidos durante el primer semestre.

FUAS 2025: ya están disponibles los resultados de las apelaciones

Para consultar los resultados de la última resolución del FUAS 2025, debes ingresar tu RUT en el Portal de Resultados del Sistema de Beneficios Estudiantiles para la Educación Superior, disponible en el sitio web del Ministerio de Educación y al que puedes acceder directamente a través de ESTE ENLACE.

Becas a las puedes acceder postulando al FUAS