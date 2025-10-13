Altas temperaturas en Santiago: ¿Cuándo se esperan 35 °C de calor en la capital?

El calor retomará el protagonismo desde este lunes 13 de octubre, anticipando máximas que podrían rozar los 35°C en sectores del valle central.

En las últimas semanas, la primavera ha comenzado a instalarse, dejando atrás la inestabilidad climática y el frío del invierno. Por ello, muchos se preguntan cuáles serán las temperaturas en Santiago durante esta semana.

Según el modelo del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF) consignado por Meteored, el calor retomará el protagonismo desde este lunes 13 de octubre, anticipando máximas que podrían rozar los 35°C en sectores del valle central.

Altas temperaturas en Santiago: ¿qué días se esperan 35 °C de calor?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, señaló que el inicio de la semana estará marcado por un ambiente cálido en Santiago, con temperaturas que alcanzarán los 29 °C este lunes y los 26 °C el martes.

Sin embargo, el miércoles se espera un respiro térmico, producto del ingreso de aire más fresco desde la costa y el sur del país, lo que mantendrá las máximas por debajo de los 24 °C en la capital.

Este vaivén de temperaturas no se detendrá ahí. A partir del jueves, se anticipa un nuevo aumento en los termómetros, con un peak previsto entre el viernes y sábado, cuando se podrían alcanzar los 31 °C y 30 °C, respectivamente. Todo indica que esos serán los días más calurosos de la semana.

Además, Sepúlveda advirtió que no se descarta la posibilidad de que, en algunos sectores de los valles centrales, las temperaturas extremas lleguen incluso a valores entre 33 °C y 35 °C.

Junto a ello, desde Meteored indicaron que en las zonas al norte de Santiago, como Tiltil y Lampa, podrían registrar temperaturas que rozarán los 30 °C, según las proyecciones del modelo europeo. En tanto, en el centro capitalino, la estación de Quinta Normal alcanzaría máximas cercanas a los 28 °C, superando nuevamente el promedio histórico para este mes, que se ubica en 23,1 °C.