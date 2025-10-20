De acuerdo al anuncio, las zonas que podrían verse afectadas se encuentran en el norte y sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por la posible ocurrencia de tormentas eléctricas que afectarían a cinco regiones del país.

Según la información entregada por el organismo, este fenómeno climático podría desarrollarse durante la mañana de este lunes y extenderse hasta la tarde del mismo día.

De acuerdo al anuncio, las regiones que podrían verse afectadas se encuentran en el norte y sur del país. En contraste, la zona central experimentará una jornada de tiempo estable, sin riesgo de precipitaciones.

“Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, indicaron desde la entidad.

Revisa las cinco regiones con riesgo de tormentas eléctricas este lunes

Región de Arica y Parinacota (Cordillera).

Región de Tarapacá (Cordillera).

Región de Los Ríos (Precordillera).

Región de Los Lagos (Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, Chiloé, Litoral interior).

Región de Aysén (Insular norte, cordillera austral norte, insular sur, cordillera austral sur).

En tanto, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, indicó que “las lluvias más importantes de la semana estarán presentes en el sur del país hoy lunes”.

“Atentos a las provincias de Palena y del archipiélago de Chiloé, como a las cercanías de Osorno y de Puerto Montt, que pueden tener esta tarde además de precipitaciones y granizos. Esto se asocia a algún trueno o algún relámpago”, advirtió.