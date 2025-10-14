Las entradas estarán disponibles en preventa con un 50% de descuento para quienes paguen con tarjetas de BancoEstado.

El Festival Internacional Teatro a Mil dio a conocer su cartelera para la edición 2026, que se realizará entre el 3 y el 25 de enero en diversas salas y espacios públicos del país.

En total, se presentarán 89 espectáculos de distintas regiones del mundo, incluyendo Europa, Asia y América, con una fuerte presencia de propuestas en el ámbito de las artes escénicas.

Organizado por la Fundación Teatro a Mil junto a Escondida BHP, el festival ofrecerá una programación variada que incluirá teatro contemporáneo y físico, circo, danza, música, ópera, pasacalles, teatro de títeres, performance y una muestra especial de teatro pansori, originario de Corea del Sur.

Bajo el lema Sí importa, esta edición pone el foco en los lenguajes escénicos emergentes y su vínculo con la tecnología, además de explorar temas como la memoria y la identidad, buscando conectar especialmente con audiencias más jóvenes.

“Más de 80 espectáculos van a estar, no solamente en la Región Metropolitana, sino que en distintas regiones del país. Un festival que hace más de treinta años nos permite en enero, volcarnos a las salas, pero también a las calles”, indicó Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Teatro a Mil 2026: revisa la cartelera que incluye funciones gratis desde Iquique hasta Concepción

La programación completa del festival se puede consultar directamente en ESTE LINK. Además, las entradas estarán disponibles en preventa con un 50% de descuento para quienes paguen con tarjetas de BancoEstado, y un 40% para el público general a través de Ticketplus.cl, válida hasta el 22 de octubre o hasta agotar stock.

Junto a ello, se podrá comprar el Pase Festival, que ofrece un 50% de descuento permanente, atención personalizada y acceso exclusivo a actividades especiales antes y durante el evento.