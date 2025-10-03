Boric defiende aumento del presupuesto para Culturas: “Es invertir en cohesión social”

El mandatario recalcó la necesidad de situar a la cultura como un pilar fundamental para el desarrollo del país.

El presidente Gabriel Boric defendió el aumento de 55 mil millones de pesos en el presupuesto de Culturas para el año 2026, al tomar parte en la ceremonia en la que se puso la primera piedra del Museo NuMu, en el Parque Bicentenario de Vitacura.

Al abordar los cuestionamientos al fuerte incremento del presupuesto en Cultura, Boric manifestó que “nosotros queremos defender que invertir en cultura, en los artistas, invertir en la posibilidad de que todos los jóvenes, todas las personas mayores, tengan experiencias culturales significativas, independiente del lugar donde estén, es invertir también en cohesión social“.

A continuación, el jefe de Estado dijo que los recursos asignados conllevan una apuesta por “una identidad compartida”, y recalcó que, pese a que pueda parecer un beneficio intangible, es “tremendamente relevante para desarrollarnos como país”.

Boric justificó aumento del presupuesto para Culturas

En la oportunidad, Boric admitió que el aumento de $55 mil millones para el presupuesto del Ministerio de las Culturas ha generado debates e inicialmente dijo que “ya nos advirtieron algunos que estamos en otro planeta. Dicen que no conocemos las necesidades del país, que esto no es importante, que no son las prioridades“.

“Hemos aumentado al doble el presupuesto de las culturas y sigue faltando mucho más”, recalcó el jefe de Estado, quien añadió que “espero que podamos lograr consenso para aprobar este aumento significativo durante nuestro gobierno“.

El mandatario valoró la unión de los sectores público y privado para el desarrollo de la cultura en el país, y puso como ejemplo el proyecto del NuMu.

“Necesitamos más espacios como este y quiero decir que es importante que existan los coleccionistas, los mecenas“, recalcó el presidente Boric.