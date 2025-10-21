Los resultados siguen siendo preocupantes debido a la frecuencia con que muchas personas consumen estos suplementos.

Una investigación publicada por la revista Consumer Reports (CR) reveló que varios batidos y proteínas en polvo contienen altos niveles de plomo, un metal tóxico que podría representar riesgos para la salud si se consume en exceso.

El estudio analizó 23 productos de proteínas en polvo y batidos pertenecientes a marcas muy populares en Estados Unidos, y detectó que más de dos tercios de ellos contenían cantidades de plomo superiores a lo que los especialistas en seguridad alimentaria de CR consideran seguro para el consumo diario. En algunos casos, una sola porción superaba ese límite hasta en 10 veces.

En concreto, cerca del 70 % de los productos analizados contenían más del 120 % del nivel máximo recomendado por CR, que es de 0,5 microgramos de plomo al día.

Aunque este umbral es considerablemente más estricto que el establecido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), los resultados siguen siendo preocupantes debido a la frecuencia con que muchas personas consumen estos suplementos.

Revelan presencia de plomo en proteínas en polvo: revisa las marcas que podrían ser dañinas

Según el estudio, se identificó que las proteínas que contienen mayor cantidad de plomo son:

Vegan Mass Gainer de Naked Nutrition, con 7,7 microgramos por ración.

Black Edition de Huel, con 6,3 microgramos.

Otros productos que superaban la norma de 0,5 microgramos tenían menos de tres microgramos de plomo por ración.