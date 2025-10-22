Estas son las siete comunas de Santiago que tendrán cortes de luz programados

La suspensión del suministro se debe a labores de mejoras en la red eléctrica, trabajos de mantención y la incorporación de nuevos clientes al sistema.

Enel anunció nuevos cortes de luz programados en siete comunas de Santiago este miércoles 22 de octubre de 2025.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, esta interrupción afectará a sectores acotados de comunas de la Región Metropolitana.

Según detalló Enel en su sitio web oficial, los cortes se deben a labores de mejoras en la red eléctrica, trabajos de mantención y la incorporación de nuevos clientes al sistema.

Si quieres verificar si tu hogar se encuentra dentro de las zonas que tendrán suspensión del servicio, puedes hacerlo ingresando tu dirección en el buscador habilitado por Enel ingresa a ESTE LINK.

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se recomienda solicitar asistencia comunicándose a los siguientes teléfonos de atención: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Estas son las ocho comunas de Santiago que tendrán cortes de luz programados

Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

La Reina: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Ramón: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.