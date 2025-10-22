El servicio estará disponible entre las 19:300 y 23:00 horas de este viernes.

Este viernes 24 de octubre se llevará a cabo una nueva edición de la Noche de Museos 2025, una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que tendrá un recorrido de bus nocturno para seguridad de sus asistentes.

De acuerdo a la entidad organizadora, la actividad contempla la apertura gratuita y en horario extendido de museos y espacios patrimoniales en todo el país.

Red Movilidad habilitará recorrido nocturno para quienes asistan a la Noche de Museos 2025

Es por ello que para facilitar el traslado de quienes participen en esta jornada en la Región Metropolitana, Red Movilidad implementará un servicio especial correspondiente al recorrido 598, que operará entre las 19:30 y las 23:00 horas del mismo viernes 24.

Este trayecto conectará el Metro Quinta Normal con Plaza Italia, iniciando su recorrido en la Parada 4 / Metro Quinta Normal (PA191), ubicada en Av. Matucana con Compañía de Jesús, en la comuna de Santiago.

Con más de 25 detenciones, este recorrido especial acercará a las y los asistentes a diversos puntos de interés cultural y patrimonial, como el Parque Quinta Normal, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el Museo de Bellas Artes, el Palacio Pereira, la Plaza de Armas, el Museo Histórico Nacional y el sector de Bellas Artes, entre otros.

Según indicaron desde Red Movilidad, las paradas del recorrido 598 será el siguiente: