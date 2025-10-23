Aguas Andinas detalló los sectores específicos que estarán afectados por el corte del servicio, aclarando que la interrupción no abarcará la totalidad de cada comuna.

Aguas Andinas informó que este jueves 23 de octubre se realizará un nuevo corte de agua programado en distintos sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la empresa, la suspensión del servicio se debe a labores de renovación, conexión y reemplazo de válvulas en la red de distribución.

Confirman corte de agua en comunas de la RM: conoce los horarios y zonas afectadas

Recoleta: desde las 15:00 horas del jueves hasta las 03:00 horas del viernes.

Conchalí: desde las 15:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes.

Colina: desde las 15:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes.

Melipilla: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas del jueves.

El corte del servicio en la RM se debe principalmente para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras en la red de distribución. Algunas razones comunes son: