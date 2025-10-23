De acuerdo con la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por hasta siete horas en algunos sectores.

La empresa Enel anunció que este jueves 23 de octubre se realizarán cortes de luz programados en ocho comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por hasta siete horas en algunos sectores.

En su sitio web, Enel explicó que estos cortes programados se informan con anticipación para que los clientes puedan organizar sus actividades de manera adecuada.

Si deseas saber si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio oficial de Enel al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ y donde se entregan todos los detalles sobre los sectores y horarios de suspensión.

Además, en caso de que el corte de suministro afecte a personas electrodependientes, la empresa dispone de los siguientes números de contacto para asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Conoce las ocho comunas que tendrán cortes de luz programados este jueves

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

La Reina: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 9:30 hasta las 14:30 horas.

San Joaquín: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.