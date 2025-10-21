Más de 10 comunas de Santiago tendrán corte de luz este martes 21 de octubre: revisa los horarios y sectores afectados

Enel explicó que estos cortes se deben a trabajos de mejora en la red, tareas de mantenimiento y la conexión de nuevos clientes.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la empresa Enel Distribución confirmó un nuevo corte de luz en distintos sectores de Santiago para este martes 21 de octubre.

Según lo informado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se llevará a cabo en siete comunas de la Región Metropolitana.

A través de su sitio web oficial, Enel explicó que estos cortes se deben a trabajos de mejora en la red, tareas de mantenimiento y la conexión de nuevos clientes.

Si deseas saber si tu domicilio está ubicado en alguna de las comunas con suspensión programada del servicio, puedes consultar ingresando tu dirección en el buscador que Enel ha puesto a disposición HACIENDO CLIC AQUÍ.

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, puedes pedir asistencia comunicándote a los siguientes números de atención: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Más de 10 comunas de Santiago tendrán corte de luz este martes 21 de octubre

Colina: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

La Reina: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.