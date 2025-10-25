Aguinaldo de Navidad para pensionados: revisa cuál es el monto para este 2025

El aguinaldo de Navidad para los pensionados es un beneficio económico adicional que se otorga a las personas jubiladas o pensionadas con el propósito de apoyarlas en los gastos propios de la temporada navideña.
Justamente para ellos, el pago será de $29.055, con un incremento de $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre, según indicó ChileAtiende.
Aguinaldo de Navidad para pensionados: Cuáles son los requisitos para recibir el beneficio
El pago se entregará a quienes, al 30 de noviembre de 2025, perciban una pensión a través de alguna de las siguientes entidades o regímenes:
- Instituto de Previsión Social (IPS), ya sea por la Pensión Garantizada Universal (PGU) o la Pensión Básica Solidaria de Invalidez.
- Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o compañías de seguros, incluyendo a quienes reciben el Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez.
- Excajas de previsión o exservicios de seguro social.
- Pensionados por la Ley 16.744 de accidentes laborales, gestionados por mutualidades o por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
- Beneficiarios de las Leyes de Reparación (Rettig o Valech).
- Pensionados de Dipreca o Capredena.
El depósito del aguinaldo se efectuará junto con la pensión del mes de diciembre.
- En el caso de los pensionados que reciben su pago por medio del IPS, este se realizará el lunes 1 de diciembre.
- Por su parte, quienes están afiliados a una AFP comenzarán a recibirlo desde el miércoles 17 de diciembre.