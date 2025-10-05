Estos son todos los bonos que se pagan en octubre: revisa los nuevos montos y las fechas clave

Además de los bonos que se entregan en octubre, en este mes también se iniciarán las postulaciones para recibir otros beneficios.

Esta semana comenzó octubre, cuyo mes cuenta con varias fechas clave para miles de familias que pueden optar a diversos beneficios, bonos y subsidios, los cuales iniciarán su postulación o se pagarán durante este período.

Por ejemplo, en este mes destaca en el inicio del pago del Bono Bodas de Oro, que tendrá un nuevo monto. Lo anterior, se suma al Bono al Trabajo de la Mujer y al Subsidio al Empleo Joven, que se entregan todos los meses en el último día hábil.

En cuanto a las postulaciones que inician en octubre, está el Subsidio de Arriendo 2025, al cual se podrá postular desde el 7 del presente mes hasta el 14 de noviembre.

Los bonos, beneficios y postulaciones durante el mes de octubre

1 de octubre:

Inicia el pago del Bono Bodas de Oro con nuevo monto.

Revisión técnica para vehículos con patentes terminadas en 7.

2 de octubre:

Inicio del periodo de admisión 2026 en Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

Del 1 al 10 de octubre:

Postulación al Registro de Proyectos Susceptibles de Donación del Instituto Nacional del Deporte (IND).

Del 1 al 22 de octubre:

Comienza la postulación a la Gratuidad y beneficios estudiantiles para la educación superior a través del FUAS.

7 de octubre:

Inicia la postulación al Subsidio de Arriendo de Vivienda.

Del 15 al 19 de octubre:

Aplicación de pruebas del segundo periodo de exámenes libres para mayores de 18 años.

Del 15 al 21 de octubre:

Entrega de resultados del periodo principal de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE).

29 de octubre:

Resultados de la lista de espera del periodo principal del SAE.

30 de octubre: