Partido Comunista apunta a Servel por “evidente desigualdad” política y judicial a Daniel Jadue

El Partido Comunista dejó ver su molestia por lo que llamó la “evidente desigualdad en el trato político, judicial y electoral” hacia Daniel Jadue por parte del Servicio Electoral (Servel), en el marco de su ofensiva para poder ser candidato a diputado.

En una declaración pública, el PC recordó que “con fecha 10 de octubre, el partido ingresó una solicitud al Servicio Electoral (Servel) para reincorporar a Jadue al padrón electoral”, luego que la Justicia dejara sin efecto el cierre de la investigación por el Caso Farmacias Populares, dejando sin efecto la acusación en su contra, por lo cual quedó impedido de aparecer en la papeleta.

“A 14 días de presentada la solicitud, y tras tres gestiones presenciales de su abogado patrocinante, manifestamos nuestra profunda preocupación por la injustificada demora del Servel al responder”, apuntó la colectividad.

Para el PC, “este retraso vulnera el principio de igualdad ante la ley y afecta directamente el derecho a la participación política”, agregando que observan “con indignación la evidente diferencia de trato hacia nuestro compañero Daniel Jadue en relación a otros casos de connotación pública, en los cuales los candidatos pueden ejercer sus derechos políticos y postular libremente, incluso con juicios en curso”.

Por contrapartida, acusan que al ex alcalde de Recoleta se le impide ser parte de las elecciones, a pesar de no tener condena alguna en contra, lo que vulnera “el principio de presunción de inocencia y establece un preocupante precedente de discriminación política”, dejando ver que “esta diferencia de trato refleja una justicia desigual”.

“Interpelamos al Servel a resolver con urgencia el recurso presentado, garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos de Daniel Jadue”, cerró el Partido Comunista.