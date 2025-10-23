Black & White: Jara y Kast siguen a la cabeza y Matthei supera por solo un punto a Kaiser

En una segunda vuelta, tanto Kast como Matthei se impondrían a Jara con el 55 por ciento de los votos, según reveló el sondeo.

La candidata oficialista Jeannette Jara se mantiene a la cabeza de las preferencias para las Elecciones Presidenciales 2025, con un 29% de apoyo (-1), en tanto que el postulante del Partido Republicano, José Antonio Kast, alcanza un respaldo del 25% (-2), de acuerdo con los resultados de la encuesta Black & White divulgados este jueves.

En la tercera posición del sondeo se sitúa la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 19% (+1), superando por apenas un punto porcentual al postulante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que tiene un 18% (+2).

La semana pasada, de acuerdo con el mismo estudio, en la primera vuelta presidencial la ex ministra del Trabajo lideraba con un 30%, frente al 27% que mostraba el líder del Partido Republicano.

Black & White y la segunda vuelta presidencial

De acuerdo con lo informado por Black & White, en una segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el 55% votaría por este último, y la proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, y personas mayores de 35 años.

En tanto, en el escenario de una segunda vuelta entre Jara y Evelyn Matthei, la ex alcaldesa de Providencia se impondría por sobre la ex ministra del Trabajo con un 55%.

En caso de que el balotaje fuera entre Kast y Matthei, el sondeo indica que una mayoría relativa (41%) votaría por la carta presidencial del Partido Republicano.

Por otra parte, la encuesta divulgada por Black & White este jueves 23 de octubre apunta que el 25% de los consultados declaró que votaría nulo o blanco.

En tanto, y respecto a la franja electoral, la mayoría de los consultados (74%) declara que sí la ha visto, y el 16% declara que la franja electoral cambia o influye en su decisión de voto..