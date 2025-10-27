Incrementan seguridad de la Clave Única: en qué consiste el cambio y cómo se implementa

La Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda confirmó que implementó una verificación adicional para los usuarios de la Clave Única, con el propósito de mejorar la seguridad digital de las personas.
De acuerdo con lo informado desde la repartición, este Segundo Factor de Autenticación (2FA) “incorpora una verificación adicional que se envía al correo electrónico registrado en Clave Única, ofreciendo una capa extra de seguridad en cada gestión“.
De esta forma, tras su implementación, será necesario completar este nuevo paso para acceder a una amplia gama de servicios públicos en línea.
Según explicó el director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Inostroza, “este segundo factor reduce la posibilidad de fraude o suplantación de identidad“.
Implementa el cambio en seguridad en la Clave Única
En concreto, el 2FA exige al usuario otra instancia para completar el acceso tras iniciar la sesión en el sistema, el que corresponde a un código de verificación de seis caracteres, mezcla de números y letras, que se enviará al respectivo correo electrónico, de tal forma que solo se podrá completar el ingreso si se tiene acceso al email.
Cabe recalcar que el correo electrónico al que se enviará el código de seguridad es el mismo con el que el usuario creó la Clave Única, por lo que aquellas personas que prefieren cambiar el email o aún no tienen la suya, pueden hacerlo en el mismo portal o pinchando acá.
Para actualizarla, se debe pinchar la opción Actualizar, tras lo cual aparecen los datos que se pueden modificar, entre ellos el correo electrónico.
En tanto, quienes deseen obtener la Clave Única online tienen que seguir estos pasos:
- Entrar al sitio del Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Hacer clic en el botón “Iniciar trámite”.
- Ingresar los datos requeridos.
- Revisar disponibilidad de días y horas para la videoconferencia.
- Hacer clic en “Agendar” para seleccionar la videoconferencia.
- Cliquear en “Sí, autorizo” y luego en “Ok”.
- Agendar la cita a través de una videoconferencia con un ejecutivo del Registro Civil.
- Una hora antes de la cita recibirás un correo con link hacia la videoconferencia, la que se podrá llevar a cabo a través de un computador o celular.