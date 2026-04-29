Con sutil cambio de nombre: Día del Patrimonio se celebrará el 30 y 31 de mayo

En el frontis del Museo de Historia Natural, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga (Evópoli), oficializó algunas de las características que tendrá este año el Día del Patrimonio.

Como se observa en el sitio web oficial, se optó por simplificar la denominación “Día de los Patrimonios”, con la que se le conoció desde 2022, bajo la administración de Gabriel Boric, por la de “Día del Patrimonio”, que se estiló en la década pasada.

A diferencia del año pasado, que se celebró entre el sábado 24 y el domingo 25 de mayo, en esta oportunidad se trasladará a los días 30 y 31 de mayo. Las instituciones que deseen ofrecer recorridos por sus instalaciones u otro tipo de actividades, tienen plazo hasta el 26 de mayo para inscribirse.

Por ende, más que el lema de este año –“La historia que compartimos”– no se conocen más detalles de las actividades gratuitas del evento.

“Bajo el concepto ‘La historia que compartimos’ esta celebración nos invita a reconocer que el patrimonio no está solo en los libros, edificios o monumentos. También está en las tradiciones, costumbres, oficios, expresiones cotidianas, memorias familiares, en las calles, barrios, ciudades y paisajes que caminamos y recorremos. El patrimonio es una historia común, construida por muchas voces y generaciones. Una historia que se sigue escribiendo cada vez que participamos, recorremos, escuchamos, aprendemos, cuidamos y compartimos “, se explica en el sitio web de esta festividad.