¿Quieres ser la Monga?: revisa las ofertas de trabajo disponibles en Fantasilandia

El parque de entretenciones busca a los personajes más icónicos correspondientes a la Princesa Nadine y la Monga.

El popular parque de diversiones, Fantasilandia, anunció una serie de ofertas de trabajo disponibles con opciones de contrato a plazo fijo e indefinidos.

La empresa, que se presenta como una organización que busca convertirse en líder de la entretención en América Latina, ofreciendo servicios seguros y de alta calidad que superen las expectativas de sus visitantes, reveló que entre las vacantes disponibles se incluye la oportunidad de trabajar como la Monga, el icónico personaje del parque.

Auxiliares de aseo

Técnicos operadores mantenedores

Operadores de comida rápida

Reponedores

Ayudantes de operador de juegos.

Operadores de bodega.

Asistentes de servicio al cliente.

Asistentes de torniquetes.

Asistentes de seguridad.

Mecánicos hidráulicos.

Guardias de seguridad para turno día o noche.

Cajeros.

Ayudantes de cocina.

Personal para espectáculo Monga. ( Interpretar a los personajes principales: Princesa Nadine y Monga ).

). Mantenedores eléctricos y más.

Para postular a los trabajos disponibles, debes revisar todas las ofertas laborales en la plataforma oficial de Fantasilandia HACIENDO CLIC ACÁ.

En el sitio podrás conocer los requisitos de cada cargo, el proceso de selección, los beneficios y finalmente enviar tu postulación a través del sistema Aira.

Al seleccionar la opción de postular, tendrás que ingresar tu correo y contraseña, registrarte en la plataforma o acceder directamente usando tu cuenta de Google o Facebook.