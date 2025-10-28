Las lluvias se concentrarán principalmente en el suroriente de la capital, con mayores registros en Puente Alto y Pirque.

Se espera un Halloween lluvioso en Santiago, con la llegada de un sistema frontal que dejará nubosidad y precipitaciones en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Tras un inicio de jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían superar los 20 °C, distintos pronósticos prevén que este viernes 31 de octubre lleguen las lluvias a Santiago, con acumulaciones de hasta 12 mm en algunas comunas de la capital.

Precipitaciones marcarán un Halloween lluvioso en la Región Metropolitana

De acuerdo con el Instituto Meteorológico de Noruega, en el centro de Santiago las lluvias comenzarían después de las 15:00 horas, con una acumulación estimada de 0,6 milímetros durante la jornada.

En el sector norte de la Región Metropolitana se esperan precipitaciones menores a los dos milímetros, con registros aproximados de 0,6 mm en Quilicura, 1,2 mm en Huechuraba y 1,2 mm en Recoleta.

En tanto, en comunas como Providencia y Estación Central se prevé una caída entre 1 y 1,2 mm de agua, mientras que en Pirque el monto subiría a 1,5 mm y en Puente Alto a 1,4 mm.

En tanto, la meteoróloga de CHV, Allison Göhler, indicó que el sábado 1 de noviembre se espera un cielo nublado, una baja en las temperaturas y la posibilidad de algunas gotas de lluvia.

Además, expresó su preocupación por los días siguientes, comentando que “la primera semana de noviembre podría traer algo de agüita”, aunque aclaró que “serían solo unas gotitas, nada demasiado fuerte”.

Por ello, recomendó estar atentos a las próximas actualizaciones del pronóstico, ante la posibilidad de que la lluvia regrese a Santiago.