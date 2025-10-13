Terremoto en comando de Jara: Laura Albornoz deja la vocería tras críticas a su rol en ENAP

Pero no solo se concretó la salida de la directora de ENAP, ya que los diputados Tomás Hirsch (AH) y Gael Yeomans (FA) también debieron dar un paso al costado.

El comando presidencial de Jeannette Jara anunció sorpresivamente la salida de Laura Albornoz de la vocería del equipo de la candidata oficialista.

Pero no solo se concretó la salida de la directora de ENAP, ya que los diputados Tomás Hirsch (AH) y Gael Yeomans (FA) también debieron dar un paso al costado.

“Agradecemos la labor de Laura Albornoz y de los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans, quienes cumplieron un relevante rol como vocerías en la etapa inicial de instalación y difusión del programa Un Chile que cumple. Todos ellos continuarán ligados al comando, en distintas responsabilidades que se requieren en el tramo final de la campaña”, indicó el comando en una declaración pública.

Junto con ello, “informamos que a partir de hoy las vocerías oficiales estarán encabezadas por el senador Ricardo Lagos Weber y la senadora Alejandra Sepúlveda, quienes asumirán la representación pública de nuestra candidata en esta nueva etapa de la campaña”.

La salida de Laura Albornoz se concreta en medio de los cuestionamientos recibidos desde candidaturas presidenciales de oposición por su rol como vocería y, al mismo tiempo, como directora de ENAP, lo que hizo que la propia candidata le quitara el piso.

En general, a mí no me gustan esas cosas en la administración pública”, fueron las declaraciones de Jeannette Jara tras ser consultada por la investigación de Contraloría por los viajes al exterior de Albornoz financiados por la empresa pública.