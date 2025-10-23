Según informó Enap, estas modificaciones entran en vigencia a partir de este jueves 23 de octubre de 2025.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer su Informe Semanal de Precio de Combustibles, donde detalló las variaciones en los valores de la bencina, kerosene (parafina), diésel y gas licuado de petróleo (GLP) vehicular.

Según informó la compañía, estas modificaciones entrarán en vigencia a partir de este jueves 23 de octubre de 2025.

¿Baja o sube el precio de la bencina?: revisa las variaciones del combustible desde este jueves

Según el informe entregado por Enap, las variaciones proyectadas en los precios de los combustibles para esta semana son las siguientes:

Bencina de 93 octanos: $0,0 por litro.

Bencina de 97 octanos: $0,0 por litro.

Kerosene (parafina): -$18,3 por litro.

Diésel: $0,0 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro.

Como es habitual, desde Enap recordaron en su informe que una de sus funciones principales es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, añadieron.