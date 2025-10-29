El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio a conocer recientemente su plan de contingencia para el fin de semana largo, que incluye la implementación del llamado peaje a luca ante el aumento esperado de viajes.

Esta semana se registran dos feriados, el viernes 31 de octubre por el Día de las Iglesias Evangélicas y el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Según datos del MOP, se proyecta que 450.390 vehículos salgan desde la Región Metropolitana entre jueves y domingo, concentrándose el mayor flujo el jueves, con 170.047 automóviles en circulación.

Peaje de luca durante el fin de semana largo: conoce las rutas y horarios

Desde el ministerio, hicieron un llamado a que los conductores tomen precauciones para un viaje seguro, destacando la importancia de respetar los límites de velocidad, no usar el celular al conducir, evitar manejar bajo los efectos del alcohol o drogas y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil.

1 de Noviembre

Jueves 30, de 07:00 a 13:00 horas: en los peajes de la Ruta 68 en dirección a la costa.

Jueves 30, de 07:00 a 13:00 horas: en el peaje de Nueva Angostura en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos.

Jueves 30, de 07:00 a 13:00 horas: en el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte en ambos sentidos.

Viernes 31, de 07:00 a 10:00 horas: en los mismos puntos que en la jornada anterior.

2 de noviembre.

Domingo 2, de 07:00 a 12:00 horas: peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 en dirección a Santiago.

Domingo 2, de 07:00 a 12:00 horas: peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte en ambos sentidos.

Domingo 2, de 07:00 a 12:00 horas: peaje Angostura de la Ruta 5 Sur en ambos sentidos.