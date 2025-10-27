este viernes 31 de octubre es feriado religioso en todo el país debido al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos.

Esta semana incluye dos feriados que darán paso a un nuevo fin de semana largo, por lo que surge la inquietud sobre cómo funcionará el comercio y los supermercados durante estos días festivos.

De acuerdo al calendario nacional, este viernes 31 de octubre es feriado religioso en todo el país debido al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos.

Revisa cómo funcionará el comercio y los supermercados durante este fin de semana largo

Según la normativa vigente, este viernes 31 de octubre será feriado, aunque no tiene carácter irrenunciable, por lo que el comercio podrá operar con normalidad.

Esto significa que supermercados, malls, tiendas y strip centers podrán abrir sus puertas en sus horarios habituales, salvo aquellos que decidan aplicar horarios especiales por decisión interna.

Del mismo modo, el sábado 1 de noviembre, feriado por la conmemoración del Día de Todos los Santos, el comercio también funcionará con normalidad.

Sin embargo, es importante recordar que algunos establecimientos podrían aplicar horarios especiales durante los días feriados.

Feriados pendientes del 2025