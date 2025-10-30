Se trata de un premio que destaca los espacios más sobresalientes del continente por su calidad, hospitalidad, propuesta única e influencia en la cultura cafetera.

Chile destacó de manera espectacular en el ranking de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica, cuya lista se dio a conocer durante una ceremonia realizada en Bogotá, en el contexto de la Expo Cafés de Colombia 2025.

Se trata de The South America’s 100 Best Coffee Shops, un premio que destaca los espacios más sobresalientes del continente por su calidad, hospitalidad, propuesta única e influencia en la cultura cafetera.

Las cafeterías incluidas en la lista son escogidas mediante una votación que combina la opinión del público y de expertos. Respecto a los criterios de evaluación, los cafeterías son analizadas según la calidad del café, la experiencia del barista, el servicio al cliente, la innovación, el ambiente y la atmósfera, las prácticas sostenibles, la calidad de los alimentos y pastelería, y la consistencia del servicio.

Estas son las 12 cafeterías chilenas que destacan entre las 100 mejores de Sudamérica

Las cafeterías chilenas en el top 100 son las siguientes: