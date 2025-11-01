Servel publica lista definitiva de vocales de mesa: revisa con tu RUT si fuiste designado y cuál es la multa por no presentarse

Luego de que los primeros convocados presentaran sus excusas, el Servel dio a conocer la nómina definitiva para las Elecciones 2025.

Este sábado 1 de noviembre, el Servicio Electoral (Servel) publicó la nómina definitiva de vocales de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, luego de que los primeros convocados presentaras sus respectivas excusas.

En detalle, son 203.646 personas (202.365 en el territorio nacional y 1.281 en el exterior) que tendrán la obligación de ejercer este rol para el correcto funcionamiento de los comicios.

Con respecto a las personas que no cumplan con su deber de actuar como vocal de mesa o miembro del colegio escrutador, estas se exponen a multas que van desde 2 hasta 8 UTM, lo que corresponde a un valor aproximado de entre $137.000 y $549.000.

Servel: Revisa con tu RUT si eres parte de la lista definitiva de vocales de mesa para las Elecciones 2025

Para averiguar si fuiste elegido vocal de mesa, debes ingresar a ESTE LINK y digitar tu RUT sin puntos y con guion.

Tras ello, debes marcar el recuadro “no soy robot” y hacer clic en “consultar”. Allí se abrirá un cuadro en el cual podrás revisar si fuiste designado para ser vocal de mesa, y junto con ello, encontrarás tus datos electorales, tales como tu local de votación, número de mesa, etc.