¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta de la elección presidencial?

El sábado 25 de octubre se publicó la lista oficial de vocales de mesa para la elección Presidencial del próximo 16 de noviembre.

Como es habitual, las personas designadas que no puedan desempeñar esta función cuentan con un plazo establecido para presentar sus excusas ante la Junta Electoral.

Quienes deseen conocer si fueron designados pueden consultar EN ESTE LINK con su RUT en la plataforma y completar el proceso de verificación de seguridad (captcha).

En ese sentido, desde el Servicio Electoral (Servel) confirmaron a EL DÍNAMO, que los vocales de mesa designados para la primera vuelta se mantendrán en sus funciones para los comicios en diciembre en caso de segunda vuelta.

Excusas válidas para no ser vocales de mesa en la elección presidencial

Hasta el miércoles 29 de octubre, las personas que se encuentren en alguna de las situaciones excepcionales establecidas podrán presentar su solicitud para excusarse de cumplir como vocales de mesa.

Ser designado miembro del colegio escrutador.

Estar ausente del país o radicado a más de 300 kilómetros de distancia.

Tener más de 70 años de edad.

Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función (requiere certificado médico).

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días que las elecciones (requiere certificado del establecimiento).

Embarazadas.

Padre o madre de un hijo menor de dos años.

Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad.

El Servel indicó que, si no puedes cumplir como vocal de mesa, debes presentar tus excusas ante la Junta Electoral de tu domicilio.