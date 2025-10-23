Esta labor es de carácter obligatorio, por lo que las personas que no se presenten a desempeñarla se arriesgan a sanciones económicas significativas.

El Gobierno confirmó cuál es la multa que se aplicarán a quienes no cumplan con su función de vocal de mesa en las próximas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, programadas para el domingo 16 de noviembre.

Cabe recordar que los vocales de mesa son designados por las Juntas Electorales y se eligen, en su mayoría, entre quienes ya cumplieron este rol en el proceso anterior, dado que su nombramiento se mantiene por dos elecciones consecutivas, incluyendo posibles primarias o segundas vueltas.

Más de $500 mil: esta es la multa por no cumplir como vocal de mesa

Según lo señalado por el Gobierno, las personas que no cumplan con su deber de actuar como vocal de mesa o miembro del colegio escrutador se exponen a multas que van desde 2 hasta 8 UTM, lo que corresponde a un valor aproximado de entre $137.000 y $549.000.

En tanto, los motivos válidos para excusarse son:

Una persona puede excusarse de cumplir con la función de vocal de mesa si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: