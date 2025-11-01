Sorteo de BancoEstado: así puedes participar por 40 premios, que van desde viajes hasta giftcards en supermercados y bencinas

Revisa los requisitos y hasta cuándo puedes participar por uno de los premios que BancoEstado sorteará para sus clientes.

BancoEstado anunció un nuevo sorteo para sus clientes, donde regalará 40 premios, que tienen que ver con viajes, giftcards, aparatos tecnológicos de alta gama, entre otros.

La entidad bancaria dispone de cuatro categorías diferentes de premios:

Viajes por Chile para dos personas : 10 gift cards Bigbox de $1.500.000 cada una, para viajes dentro del territorio nacional

: 10 gift cards Bigbox de $1.500.000 cada una, para viajes dentro del territorio nacional Gift cards de supermercados : 10 gift cards Cencosud de $2.000.000 cada una para comprar en las principales tiendas de la cadena.

: 10 gift cards Cencosud de $2.000.000 cada una para comprar en las principales tiendas de la cadena. Un año de combustible gratis : 10 gift cards Copec de $1.440.000 cada una, destinadas a solventar gastos de bencina durante todo un año.

: 10 gift cards Copec de $1.440.000 cada una, destinadas a solventar gastos de bencina durante todo un año. Equipos tecnológicos: 10 teléfonos Samsung Galaxy S25 Ultra con 256 GB de almacenamiento.

Los requisitos para participar en el sorteo de BancoEstado

Para poder participar por los premios que repartirá BancoEstado en este sorteo, que se realizará el próximo 12 de enero de 2026, debes cumplir estos requisitos:

Ser cliente de BancoEstado y mayor de 18 años. Haber contratado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 una o más Tarjetas de Crédito Visa (SMART, SMART+ o Platinum Convenio) o una Cuenta Corriente Digital.

En este marco, haber realizado al menos una compra con su Tarjeta de Crédito o Débito Visa de valor igual o superior a $5.000 (o USD 5 en transacciones internacionales) entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025. Sumado a ello, la tarjeta debe estar al día en sus pagos y activa al momento en que se lleve a cabo el sorteo.

¿Cómo participar en el sorteo de BancoEstado?

Ingresa a la página web de BancoEstado y haz clic en ESTE LINK para acceder al formulario de participación.

Completa los datos que te soliciten y selecciona los premios específicos a los que deseas participar. Puedes elegir una o más categorías.

Entrega tu información de contacto, para que la entidad bancaria te pueda notificar en caso de que ganes alguno de los premios.

Realiza compras con la Tarjeta de Crédito o Débito Visa por valores iguales o superiores a $5.000 (o USD 5 en compras internacionales) durante el período establecido. Mientras más transacciones efectúes, más probabilidades tendrás de ganar.

Después del sorteo del 12 de enero de 2026, la institución se comunicará con los ganadores a través de múltiples canales dentro del plazo de 20 días hábiles.

Esto puede ser mediante mensaje SMS, notificación dentro de la App de BancoEstado, email al correo electrónico con el que te hayas inscrito y también se publicarán a los ganadores en el sitio web de la entidad bancaria.