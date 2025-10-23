Bancos habilitan el 1212 para denunciar estafas o robos: cuáles son sus características y ventajas

Este número se suma a otras acciones destinadas a combatir los fraudes, aseveró el gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo.

La Asociación de Bancos (Abif) anunció la habilitación del número 1212 con el propósito de que las personas que sean víctimas de robo, estafa u otras situaciones de emergencia, se comuniquen de inmediato con su banco.

La Abif informó que con esta medida se busca reducir los tiempos de reacción, así como reforzar la protección debido a los fraudes financieros que se registran en el país.

De acuerdo con lo indicado por la asociación, los usuarios pueden marcar el número 1212 desde cualquier teléfono en el país, tras lo cual serán derivados a los canales de emergencia de sus respectivos bancos.

Según recalcó la Abif, el nuevo servicio que dispuso para los clientes de los bancos “no tiene costo y está disponible para todas las compañías telefónicas“.

“Es importante señalar que el 1212 no reemplaza los números de atención de emergencias existentes en cada entidad financiera, los complementa, ofreciendo una vía adicional para la protección de las cuentas bancarias“, señaló la asociación.

El gerente general de la Abif, Luis Opazo, explicó que “el 1212 es una iniciativa en la que hemos trabajado en conjunto con la industria y que se suma a todas las acciones que la banca ha venido desarrollando para combatir los fraudes“.

“No es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo constante por reforzar la seguridad y la confianza de los clientes”, añadió.

En qué casos se debe llamar al 1212 habilitado por los bancos

La Asociación de Bancos detalló que los usuarios pueden llamar al número 1212 en alguno de los siguientes casos: