Inicio de postulaciones y pago de bonos y subsidios: revisa las fechas clave de noviembre

Son varios los bonos que se entregarán durante las próximas semanas, pero también este mes será clave para poder acceder a ellos a través del inicio de las postulaciones.

Comenzó noviembre, cuyo mes tendrá varias fechas clave para diversas familias que deseen acceder a beneficios, bonos y subsidios, para los cuales se iniciarán las postulaciones o se pagarán durante las próximas semanas.

En el presente mes, destaca una fecha muy importantes para los apoderados, puesto que entre el 12 y el 19 de noviembre se llevará a cabo la postulación al periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026.

Por otro lado, el 12 de noviembre se cerrará el plazo para los jóvenes que deseen solicitar la exclusión del Servicio Militar 2026. Otra fecha que resalta es el 14 del presente mes, ya que culminará la postulación al Subsidio de Arriendo de Vivienda.

Sumado a ello, en noviembre se entregarán los bonos que se entregan todos los meses, tales como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono a la Mujer Trabajadora.

Los bonos, beneficios, postulaciones y fechas clave durante noviembre

Del 1 al 10 de noviembre:

Postulación al Registro de Proyectos Susceptibles de Donación del Instituto Nacional del Deporte (IND).

3 de noviembre:

Fecha y forma de pago de una pensión u otro beneficio pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

5 de noviembre:

Finaliza la postulación a la Gratuidad y beneficios estudiantiles para la educación superior a través del FUAS.

7 de noviembre:

Finaliza la postulación al proceso de admisión extraordinaria para Aspirante a Oficial Policial Profesional de Línea (OPPL).

11 de noviembre:

Finaliza la postulación a la Beca de Doctorado Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

12 de noviembre:

Termina el plazo para solicitar la exclusión del Servicio Militar 2026.

Del 12 al 19 de noviembre:

Postulación al periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026.

14 de noviembre:

Finaliza la postulación al Subsidio de Arriendo de Vivienda.

16 de noviembre:

Votaciones de la Elección Presidencial y Parlamentaria 2025.

Del 18 al 28 de noviembre:

Postulación al Subsidio de Sectores Medios (DS1).

28 de noviembre: