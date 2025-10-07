Entrega más de $6 millones: revisa los requisitos y cómo postular al subsidio de arriendo 2025

El beneficio permite cambiar de vivienda dentro del país y sirve como paso previo para acceder a un subsidio habitacional para compra de vivienda.

El subsidio de arriendo 2025 es una ayuda económica temporal que el Estado entrega a familias que pueden cubrir mensualmente parte del valor de una vivienda arrendada.

El beneficio consiste en un aporte total de 170 UF (equivalente a unos $6,6 millones), el que se entrega mensualmente con un tope de 4,2 UF. Este monto puede usarse de forma continua o en distintos periodos, dentro de un plazo máximo de ocho años.

De esta forma, las familias pagan solo una fracción del arriendo mensual, mientras que el resto es cubierto con el subsidio. Además, el beneficio permite cambiar de vivienda dentro del país y sirve como paso previo para acceder a un subsidio habitacional para compra de vivienda.

Es importante destacar que el valor máximo del arriendo no puede exceder las 11 UF (aproximadamente $432.000). No obstante, tanto este límite como el monto del subsidio mensual otorgado por el Estado pueden diferir según la ubicación geográfica de la comuna donde se arriende la vivienda.

Cómo postular al subsidio de arriendo 2025

La postulación estará disponible desde este martes 7 de octubre hasta el 14 de noviembre, dando tiempo a los interesados para organizarse y realizar el trámite de manera presencial o en línea.

Quienes opten por la modalidad presencial deberán acudir a las oficinas del Serviu correspondientes a su región.

En cambio, si prefieren hacerlo de forma online, pueden ingresar a la plataforma habilitada EN ESTE LINK donde será necesario contar con la ClaveÚnica para iniciar el proceso.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio