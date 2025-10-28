Cómo el subsidio a la tasa hipotecaria disparó las ventas de viviendas nuevas en la RM

La venta de viviendas en la capital registró un repunte durante el tercer trimestre de 2025, alcanzando su mejor desempeño en cuatro años.

El subsidio a la tasa hipotecaria destinada a la compra de viviendas nuevas ha tenido un impacto significativo en el mercado inmobiliario en la Región Metropolitana (RM).

Así lo muestran los datos del tercer trimestre de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que indican que entre julio y septiembre las ventas de propiedades nuevas aumentaron un 18% en comparación con el mismo período del año anterior. En relación con el segundo trimestre de 2025, cuando este subsidio recién comenzaba a implementarse, las ventas crecieron un 21%.

El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, indicó que este incremento se debe a la implementación de la nueva política de garantía FOGAES más el subsidio a la tasa.

“Ha tenido un efecto inmediato y significativo en el número de ventas registradas en el Gran Santiago, dado que la garantía ha permitido bajar las condiciones de pie exigidas a las familias, permitiendo que nuevos compradores con menos ahorros puedan acceder a una vivienda”, precisa el representante gremial.

Así también lo confirmó Patricia Esparza académica de Escuela Ingeniería Comercial en Universidad de Las Américas, quien en conversación con EL DÍNAMO aseguró que “el subsidio busca resolver un problema que afectaba el dinamismo del mercado inmobiliario por un lado y la dificultad de acceder a mejores condiciones de crédito hipotecario de las familias de ingresos medios por otro lado, ya que las altas condiciones para otorgar créditos y las tasas de interés son las principales causas del estancamiento del mercado inmobiliario”.

En qué consiste el subsidio a la tasa hipotecaria

El subsidio a la tasa hipotecaria consiste en una bonificación de 60 puntos base sobre la tasa de interés del crédito, aplicado a préstamos destinados a la compra de viviendas nuevas.

De acuerdo a la CChC, “en términos simples, si un crédito tiene una tasa de 4%, con este subsidio pasaría a 3,4%”. Este beneficio se entrega junto a un programa de garantías para viviendas nuevas.

En cuanto a los requisitos para acceder al subsidio, son los mismos que los del programa de garantía que es el solicitante debe ser persona natural, el crédito debe destinarse a una vivienda nueva, el valor de la propiedad no puede superar las 4.000 UF, se deben firmar y presentar las declaraciones juradas estipuladas en los reglamentos, y la promesa de compraventa no puede haberse firmado antes del 1 de enero de 2025.

En tanto, el FOGAES (Fondo de Garantías Especiales) es un programa estatal que actúa como garante de un crédito hipotecario para facilitar la compra de la primera vivienda.

Permite a las instituciones financieras otorgar financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad, ya que el Estado cubre una parte del riesgo, lo que a su vez reduce la necesidad de un pie elevado para el comprador.

Beneficios del subsidio a la tasa hipotecaria

