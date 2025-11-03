Aunque noviembre no suele contar con muchos días festivos, aún queda un feriado que permitirá disfrutar de una breve pausa antes de finalizar el año.

Después del reciente fin de semana largo por los feriados del 31 de octubre y el 1 de noviembre, muchos ya se preguntan cuándo será el próximo feriado 2025 en el calendario.

En ese contexto y a lo largo del año, el feriado representa momentos importantes de descanso para los trabajadores, permitiéndoles recuperar energías y compartir tiempo con sus familias

¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de este 2025?

Después del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y del Día de Todos los Santos, el siguiente feriado legal será el domingo 16 de noviembre, cuando se celebrarán las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En esta oportunidad, los ciudadanos votarán para elegir al Presidente de la República y a los senadores y diputados que integrarán el Congreso Nacional. En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mayoría necesaria, se realizará una segunda vuelta el domingo 14 de diciembre para definir al ganador de la presidencia.

Luego de estas elecciones, el próximo descanso será el lunes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Feriados que quedan en 2025: