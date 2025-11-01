Balance de tránsito en fin de semana largo: disminuyen siniestros viales, pero cifra de fallecidos aumenta a 11

Carabineros reportó una baja en incidentes viales respecto al mismo período de 2023. Sin embargo, el número de fallecidos evidenció un aumento de 37% en comparación a aquel año.

Este sábado, Carabineros dio a conocer un nuevo balance vial en este fin de semana largo, donde se reportaron 11 personas fallecidas por accidentes de tránsito en las carreteras a lo largo del país.

Si bien los siniestros viales han disminuido con respecto al mismo período de 2023, el número de muertos que se han registrado han mostrado un alza.

“En lo que va de este fin de semana largo, hemos podido apreciar, en la comparación con el año 2023 relativa a la misma cantidad de días de feriado, que los sinestros viales han tenido una disminución respecto de ese mismo período”, detalló el teniente coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura Tránsito y Carreteras.

A lo que añadió: “Lo mismo pasa con la cantidad de lesionados en cada una de sus distintas consideraciones, pero no así con el resultado de personas fallecidas“.

El balance del fin de semana largo en las carreteras

En este marco, el funcionario policial informó que “hemos registrado hasta esta fecha 11 personas que han perdido la vida producto de un siniestro vial, de las cuales cinco corresponden a peatones“. Lo anterior, significa un incremento del 37% con respecto a 2023. En cuanto a las personas que han resultado lesionadas, esta cifra llegó a 164.

Por otro lado, Carabineros dio a conocer que se han detenido a más de 100 personas luego de llevar a cabo 29.043 controles y fiscalizaciones a vehículos. Además de la realización de 6.801 exámenes a conductores.

El desglose de los detenidos es el siguiente: 54 por conducción en estado de ebriedad, 21 por conducir bajo los efectos del alcohol, 30 por conducir bajo los efectos de las drogas y 1 por conducir a velocidad temeraria (198 km/h).

Con respecto a las infracciones de tránsito, Carabineros ha contabilizado 1.022 hasta el momento.