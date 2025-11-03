¿Cuándo será visible la Superluna de noviembre en Chile?

En esta ocasión la Luna se verá aproximadamente un 14% más grande y un 30% más brillante.

Esta primera semana de noviembre, Chile podrá presenciar el fenómeno astronómico de la Superluna, que es cuando la Luna se verá más grande y brillante de lo habitual.

Según la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio), la Superluna ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Este fenómeno ocurre entre tres y cuatro veces al año y, al estar la Luna más cerca, puede generar mareas más altas de lo normal.

¿Cuándo será visible la Superluna de noviembre?

Los interesados podrán observarla en Chile y el mundo este miércoles 5 de noviembre. Según el CATA, en esta ocasión la Luna se verá aproximadamente un 14% más grande y un 30% más brillante que cuando se encuentra en la microluna, que es el momento en que la luna llena está más alejada de la Tierra.

La NASA también indicó que la próxima superluna será el 4 de diciembre de 2025.

En tanto, el CATA destacó algunos eventos astronómicos que podrán observarse durante noviembre de 2025: